Hodně divoká mikulášská nadílka proběhla v jednom panelovém domě na chomutovském sídlišti. Mladý muž tam přinesl dárkový balíček své dceři, vzápětí se ale popral s novým přítelem své bývalé partnerky.

Podle policie, která o nevšedním případu informovala v těchto dnech, byl útočníkem 22letý muž. Do domu šel, protože tam bydlí jeho bývalá žena a zároveň matka jeho dítěte. Ta právě byla v bytě u nového přítele, současně mužova známého, a tak tam zaklepal.

„Poté, co uvnitř bytu ženě předal balíček pro jejich dceru, došlo mezi ním a jeho 34letým známým ke slovní rozepři, po které si u vstupních dveří do bytu vzal do ruky kovovou tyč z rozloženého věšáku. S tou vyšel na chodbu domu, kam za ním šel i druhý muž. Také on si na svou obranu vzal do ruky obdobnou tyč,“ popsala scénu policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Na chodbě pak měl mladší muž tyčí zaútočit, a to nejprve úderem směřovaným na krk. Po něm měl poškozený upadnout, přičemž agresor podle policií dosud zjištěných informací přidal ještě několik úderů do boku a nohou. Pak utekl. „Napadený utrpěl lehčí zranění, s nímž byl poté ošetřen v nemocnici,“ konstatovala mluvčí Glogovská s tím, že podezřelého se podařilo najít o několik minut později na jiném místě v Chomutově. „Následně provedený orientační test na drogy ukázal, že dotyčný byl pod vlivem pervitinu,“ doplnila.

Chomutovan nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení.

