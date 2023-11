Vylákali dozorce do místnosti s tím, že se něco děje a brutálně ho napadli. Surově ho bili, vážně zraněný strážný skončil v nemocnici. Tak popisuje incident ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku člověk z okolí napadeného. Deníku poskytl informace pod podmínkou zachování anonymity. Upozorňuje na údajně nedostatečná bezpečnostní opatření ve věznici. Proč nemají nikoho, kdo by jim kryl záda? ptá se.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Útočníci, vězni, chtěli v sobotu 18. listopadu v nočních hodinách zřejmě utéct. To se jim ale nepovedlo. Policie dva agresory obvinila z pokusu o vraždu, jeden z nich je mladistvý.

„Nalákali ho dovnitř do cely, že se tam údajně něco stalo. Jak tam vstoupil, tak ho zákeřně napadli. A nebyl tam nikdo, kdo by mu pomohl. Napadli ho ošklivě, brutálně. Měl ošklivá zranění,“ popsal Deníku člověk seznámený s událostmi. „Surově ho zmlátili, sebrali mu klíče, chtěli se dostat ven,“ pokračoval. Vězni prý neměli zbraně, utéct se jim nepovedlo.

Útok se odehrál v areálu, kde si tresty odpykávají také mladiství vězni. Pomoc si měl napadený dozorce později přivolat sám pomocí tísňového tlačítka. „Když jsou tam tři vězni na jedné ložnici, jak to, že tam má jít jen jeden dozorce? To je divné, to by být nemělo. Nemá nikoho, kdo by mu kryl záda kdyby se cokoli stalo. Jak tam může jít sám?“ ptá se člověk z okolí zraněného muže. Tak se Deníku představil.

„Vůbec by k něčemu takovému nemělo dojít. Myslím, že v té věznici jsou nedostatečná interní bezpečnostní opatření,“ je přesvědčený. „Všichni vězni určitě nejsou takoví, ale v takových zařízeních se musí předpokládat to horší. Bohužel to není poprvé a ani naposledy, kdy se vězni pokusí napadnout dozorce. Kdysi se něco podobného ve stejné věznici už stalo,“ dodává.

Připomíná tak případ z roku 2019, při kterém se mladík odpykávající si už trest za vraždu své sestry, pokusil ve Všehrdech zavraždit vychovatelku. Soud ho za to později potrestal sedmnáctiletým vězením.

V aktuálním případu napadení dozorce dvěma odsouzenými probíhá vyšetřování. A než skončí, nechtějí kriminalisté ani věznice poskytovat podrobné informace. Mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová uvedla, že ve věznici teď probíhá šetření. „Samozřejmě se přezkoumává, jestli zabezpečení bylo nebo nebylo dostatečné,“ řekla.

Kapacita věznice je 541 míst. Dříve byla všehrdská věznice profilována jako zařízení pro mladistvé odsouzené muže. Od roku 2017 tam ale vykonávají tresty také dospělí odsouzení muži.

K napadaní dozorce mělo dojít ve věznici ve Všehrdech v nočních hodinách, útočníci byli hned zadrženi a nyní jsou již také obviněni. Jeden z agresorů je mladistvý. „Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu," potvrdila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. „Napadený muž byl s vážným zraněním převezen do nemocnice," pokračovala.

„V případě prokázání viny před soudem jednomu z obviněných, kterému je již 18 let, hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let. Druhému z obviněných, coby mladistvému, hrozí trest poloviční," dodala policejní mluvčí.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt