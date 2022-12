Mladík zaútočil na 47letého cizince, který seděl opilý na zastávce. Nejdříve mu dal údajně několik ran pěstí, a když spadl z lavičky, pokračoval kopy do hrudi a hlavy. Podle vyšetřovatele pak muže odtáhl do vozovky, takže měl tělo na ní a hlavu na obrubníku. “Ani to však ještě nebyl konec, útočník totiž ležícímu dvakrát dupl na hlavu,” uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.