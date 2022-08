Loupež se měla odehrát v sobotu krátce po 17. hodině na pěší stezce podél ulice Bezručova. Po cestě kráčel senior, když k němu přiskočil neznámý mladík a udeřil ho pěstí do tváře. Po krátkém přetahování mu vytrhl z rukou tašku s věcmi, kde byly doklady, peníze, klíče, mobil a dvoje brýle. Poté ještě starého muže srazil k zemi a v klidu odešel.

“Kvůli jednání neznámého útočníka musel být senior se zraněním převezený do nemocnice,” uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. “Poté, co policisté obdrželi oznámení popsané události, pustili se hned do práce. Také díky osobní znalosti se jim podařilo zjistit totožnost podezřelého. Toho po půl osmé večer vypátrali a zadrželi,” doplnila mluvčí.

V případě prokázání viny mladík může skončit na dva roky až deset let ve vězení.