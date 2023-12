Na klášterecké policisty se před Vánoci obrátil 38letý muž s tím, že byl okraden. Na obvodní oddělení přišel rovnou z herny, kde k události došlo. Okrást ho měl 29letý muž, který byl navíc pod vlivem pervitinu.

Herní automaty v kasinu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Muž, který v herně hrál na automatech, měl s sebou několik tisíc korun a mobil. Protože se mu dařilo, požádal jej jiný hráč o zapůjčení peněz. Půjčil mu 2500 korun, které však mladší muž ihned prohrál, a chtěl proto ze svého kolegy "vytáhnout" další hotovost.

To se mu nepodařilo po dobrém, tak to 29letý muž zkusil nezákonnou cestou. "Z kapes u bundy mu vytáhnul mobil i peněženku, v níž bylo 8000 korun. S touto kořistí ihned odešel na toaletu, kam ho okradený následoval. Už po cestě měl z peněženky vytáhnout dvě dvoutisícové bankovky. Pak peněženku se zbytkem hotovosti i telefon položil na stolek a vrátil se do herny i s odcizenými čtyřmi tisíci v ruce," popsala událost policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Když okradený pochopil, že své peníze zpět nedostane, z podniku odešel oznámit krádež na policii. Na místo vyrazila policejní hlídka, která podezřelého 29letého muže ztotožnila a zadržela. Přitom policisté podle orientačního testu na drogy zjistili, že muž byl zřejmě pod vlivem pervitinu. Nyní již čelí podezření ze spáchání trestného činu krádeže.