Vše se váže k případu z Vánoc, vyšetřování policie ukončila v těchto dnech. Muž pobýval u své známé na návštěvě. Pohostinnost si ale vyložil po svém a bez jejího vědomí sebral klíčky od auta. S ním pak odjel z obce, kde žena bydlí, směrem k Chomutovu. Vůz ale na silnici dlouho neudržel, už po kilometru s ním havaroval na „třináctce“. Skončil v příkopu.

Policisté následně zjistili, že za volantem neměl co pohledávat i z jiných důvodů. Několika soudy má totiž zakázáno řízení motorových vozidel, a to až do konce roku 2023.