Po zatím neznámém pachateli, který měl fyzicky napadnou mladou ženu, pátrají policisté. K události mělo dojít 3. března kolem 20.30 hodin v Chomutově na parkovišti mezi ulicemi Hornická a Bezručova. Poté, co se žena začala bránit, muž utekl.

"Poškozená uvedla, že se jednalo o muže bílé pleti, ve věku 30 až 35 let, výšky 160 až 165 cm, silné, tlusté postavy. Na hlavě měl mít černou pletenou čepici," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Pachatel měl plnovous

Vlasy měl mít pachatel pravděpodobně krátké, žena je neviděla. "Obličej měl kulatý, nos a ústa malá, oči úzké a malé. Měl tmavý plnovous. Oblečen byl do červené mikiny s kapucí. Dále měl na sobě maskáčové kalhoty, na jejich pravé straně měl nůž délky asi 15 cm, který byl zasunutý v černé látkové pochvě na opasku. Boty měl černé, do terénu, ne však kanady. Muž mluvil česky, avšak měl problémy s výslovností. Hovořil, jako by mu chyběly přední zuby nebo měl předkus," dodala Glogovská.

Policisté žádají veřejnost, pokud by poznala muže z identikitu, nebo kdyby měl někdo poznatky k totožnosti podezřelého, aby se obrátil na linku 158 nebo na emaily Petr.tomesek@pcr.cz anebo jiri.cizek@pcr.cz.