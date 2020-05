Policisté v Jirkově obvinili ze spáchání trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci 28letého muže, který měl v minulých dnech ve Dvořákově ulici na zastávce kopat do dveří trolejbusu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Důvodem jeho počínání bylo nejspíš to, že řidič trolejbusu ho nechtěl nechat nastoupit, protože neměl zakrytá ústa a nos,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Mladý muž dveře poničil, škoda přesáhla 25 tisíc korun. „Policisté agresora zadrželi a umístili do cely. Ukázalo se, že to nebylo poprvé, co se dopustil podobného jednání. Za trestný čin výtržnictví ho už v minulosti soud potrestal,“ dodala mluvčí. Muži hrozí až tři roky vězení.