Skot na farmě na Chomutovsku trpěl, 300 zvířat uhynulo. Soud potrestal manažery

ČTK

Ústecký krajský soud poslal jednatele a ředitele farmy v Krušných horách, kde během dvou let uhynuly kvůli týrání a nevhodným podmínkám stovky krav, na pět a sedm let do vězení. Firma, která působí v Měděnci na Chomutovsku, má zaplatit pět milionů korun. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Spis obsahuje drastické snímky uhynulých zvířat. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín