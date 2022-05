„Poté, co policisté shromáždili důkazy o protiprávním jednání, zadrželi podezřelého a provedli u něj domovní prohlídku,“ uvedl policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Při té zajistili několik plastových sáčků - takzvaných gripů s krystalickou látkou a digitání váhu,“ doplnila. Soud ho může za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy poslat až na pět let do vězení.