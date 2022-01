V prvním případě se zloděj vydal do supermarketu v Chomutově, kde si naložil košík sedmi lahvemi značkového alkoholu za více než dva tisíce korun. Pak zamířil ke vstupním dveřím a když se otevřely před novou zákaznicí, prosmykl se kolem ní a utekl.

Ve druhém případě zamířil do obchodního centra v Chomutově, kde zákaznici „štípl“ peněženku. Využil toho, že ji měla položenou vedle batohu, do kterého si ukládala věci, a když na okamžik nedávala pozor, popadl ji a dal se na útěk. V centru se ho pokusila zadržet policistka v civilu. Zastoupila mu východ, lapka do ní ale v plné rychlosti vrazil, takže ji shodil na zem a zmizel.

Jirkovan se těšil na sex a domácí večeři, společnice upláchla i s mobilem

Díky osobní znalosti se policistům podařilo ustanovit, kdo mohl mít obě krádeže na svědomí. Několikrát soudně trestanému mladíkovi hrozí až tři roky vězení. Tam byl mezitím převezen, aby si odpykal ještě další trest.