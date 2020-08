Tresty 8,5 až 9,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou, náhrada škody a navrch deset let vyhoštění z České republiky. S takovým rozsudkem se ve čtvrtek 27. srpna senát ústeckého krajského soudu rozloučil s šesticí Litevců. Podle rozhodnutí soudce Michala Roubíčka spáchali násilně loupež, nechali po sobě škodu velkého rozsahu, a to jako organizovaná skupina.

Eskorta ve čtvrtek přivezla z vazebních věznic v Litoměřicích a Teplicích pouze Edgara Jakubčionise, Vitalije Zaranku, Audriuse Stanevičiuse a Andrieje Savčice. Donatase Piliponise a Andreje Stiškina zastupoval společný advokát. Muži ve věku 19-36 let mají na svědomí loňské loupežné přepadení klenotnictví v Ústí nad Labem. Zaranka navíc ještě klenotnictví v Chomutově.

Tam ukradl šperky v podobné hodnotě, jako byl účet loupeže v Ústí: kolem dvou a čtvrt milionu korun. Obojí se stalo za bílého dne, oproti tomu ústeckému se podstatná část chomutovského zboží majiteli nevrátila. Muži se proti rozsudku odvolali buď na místě, nebo si jejich advokáti ponechali lhůtu. To učinil také státní zástupce. Rozsudek je tak nepravomocný.

Soudce uloženým trestem víceméně přitakal návrhu, který v závěrečné řeči přednesl žalobce Vladimír Jan. Ten měl po dokazování jasno. „Bylo jednoznačně prokázáno, že se všichni obžalovaní dopustili jednání, které je jim obžalobou kladeno za vinu,“ prohlásil Jan. „Na rozdíl od přípravného řízení se 4 obžalovaní k trestné činnosti doznali,“ upozornil žalobce.

Doznání části skupiny, ke kterému v ústecké soudní síni došlo v pondělí, ale nakonec příliš velkou polehčující okolností pro muže nebylo. „Je pravdou, že se k trestné činnosti doznali. Jejich doznání ale nelze přeceňovat stejně jako projevenou lítost. Doznali pouze to, co bylo zcela zřejmé z kamerových záznamů. Kromě Piliponise, který účelově uvedl další skutečnosti, svým doznáním nijak nepřispěli k objasnění trestné činnosti, organizaci jejich skupiny a rolím jednotlivých obviněných,“ konstatoval Jan s tím, že ti, co se nepřiznali, ani tuto polehčující okolnost neměli.

Advokátka Stanevičiuse a Savčice, kteří se k ničemu nepřiznali, nakonec neúspěšně žádala zproštění obžaloby. Obhájci zbývajících 4 mužů čin jejich klientů nijak nerozporovali, žádali ale pro ně vesměs nižší tresty vzhledem k různým, podle nich polehčujícím okolnostem. Například že z Ústí se vše našlo, že se prodavačkám při útoku nic nestalo, že se obžalovaní chovají ve vazbě řádně nebo že se doznali a činu zalitovali. Ještě ve čtvrtek se kál i Zaranka.

„Nejsem člověk, který by někomu ublížil. Lituji svého jednání a chci se všem poškozeným ještě jednou omluvit. Uznávám, že jsem vinným. Ale myslím si, že deset let je možná moc,“ komentoval návrh státního zástupce. „Poprvé, když jsem uviděl život ve vězení, jsem pochopil, a už nikdy bych tam nechtěl být,“ doplnil Litevec. Toto ani jiná vyznání ale mužům nakonec příliš nepomohla.



Terén si muži v klenotnictví Provazník v Revoluční ulici obhlédli zhruba dva týdny před „akcí“. K té došlo loni na konci října za bílého dne. Jeden z Litevců zamířil maketou zbraně na prodavačku, a tím umožnil svým parťákům odcizit nerušeně z vitríny rozbité sekyrou 27 luxusních hodinek v ceně kolem dva a čtvrt milionu korun. Radost z lupu netrvala dlouho. Prvního pachatele zadržela policie krátce po činu na místě. Další tři několik hodin poté v Praze. Poslední dva chytili němečtí kriminalisté v Drážďanech den poté, zajistili u nich také ukradené hodinky.

Bohaté rejstříky

Krádeže za použití násilí nebo zbraní nebyly odsouzeným cizí ani v minulosti. Savčice odsoudili ve Velké Británii pro krádež v obchodě i věcí z vozidla v roce 2005, 2008, 2009 a 2016.

Stanevičiuse odsoudili v roce 2009 v Litvě za krádež, v roce 2013 za padělání dokumentů, 2017 a 2018 za trestné činy v dopravě, dále v Dánsku v letech 2009 a 2013, ve Francii v roce 2011, v Německu v roce 2011 a v Nizozemsku v roce 2013.

Jakubčionis byl pachatelem bankovní loupeže v roce 2017 v Německu.

Piliponis má na svědomí tři krádeže v obchodě v roce 2013 v Dánsku.

Na Savčice a Zaranku vydal soud v Janově evropský zatykač za jejich společný zločin, který soudce neupřesnil.