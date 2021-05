Jeden špatný nápad vedl k dalším událostem a následně i podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Podle vyšetřovatelů je má na svědomí 22letý mladík, který v bytě u rodičů sebral klíčky od auta jejich známého. Ten pobýval u rodiny na návštěvě. Vše se odehrálo na jednom z chomutovských sídlišť. Poté, co se synek vydal na projížďku cizím vozem, daleko nedojel, hned o ulici dál s ním najel na chodník a naboural do stromu. Situaci neřešil, auto tam nechal a odešel, jako by se nic nestalo. Později ale vše vyšlo najevo, policisté navíc zjistili, že soud už dříve mladíkovi zakázal řízení motorových vozidel. Odsedět by si mohl až dva roky.