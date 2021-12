Obvinění z trestného činu krádeže čelí 27letý Jirkovan, jelikož se měl vloupat do rekonstruovaného bytu v Jirkově. Kuriózní je, že se sám podílel na opravách.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Díky tomu měl ovšem skvělý přehled, co se tam nachází. Když skončila práce a prostor se vylidnil, pachatel se po nějaké době zase vrátil. Do přízemního bytu zřejmě vnikl díky otevřené ventilaci a s sebou si odnesl bourací kladivo, vrtačku, elektrické míchadlo a další nářadí za více než deset tisíc korun. To následně prodal. Jirkovanovi hrozí až tři roky, protože je v podmínce kvůli předchozí majetkové trestné činnosti. Zkušební dobu měl stanovenou do jara roku 2024.