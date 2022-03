Jeden z nich si jí všiml, když si byl před pár dny zalyžovat ve skiareálu. Protože pracuje ve stavebnictví, využití by pro ni měl. Na místo se tedy vrátil s kamarádem a společně se v noci pokoušeli naložit záchod na přívěsný vozík. Nezvyklé aktivity si ale k jejich smůle všimla policejní hlídka. „Na dotaz policistů, co tam dělají, jeden z mužů hned přiznal, že kradou mobilní WC,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Poté, co lup složili zpět, je policisté zadrželi a umístili do cely. Další den si oba mladíci, kterým je 23 let, převzali podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Stát je může až dva roky svobody.