Když se devětadvacetiletý muž vypravil do supermarketu v Klášterci nad Ohří, měl s sebou šest stovek. Ty však k nákupu nevyužil.

Možná to bylo proto, že se se svými chutěmi do obnosu nevešel, v obchodě totiž popadl krabici s devíti lahvemi vodky a rázoval si to ke vstupu do marketu. Ani se nesnažil být nenápadný. Zdržel se ještě, aby do krabice přihodil pár balíčků sušenek. Nebylo divu, že si ho všimla pracovnice prodejny a vyzvala ho, ať za zboží zaplatí, nebo ho tam nechá a jde. Muž však zareagoval po svém a krabici pustil na zem, takže se několik lahví rozbilo. “Jednu z nerozbitých si vzal a bez placení zamířil k východu, ostraha prodejny ho však zadržela a poté předala přivolané policejní hlídce,” uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Mladík si může odsedět až tři roky.