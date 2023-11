Chomutovská policie se aktuálně zabývá nevšedním případem krádeže, hraničícím s hyenismem. Podezřívá ženu, že se tajně vydala do bytu seniora, o kterého dříve pečovala, a vzala mu peníze.

Z bytu nemohoucího seniora se ztratilo 25 tisíc korun. Policejní vyšetřování ukázalo na 39letou Chomutovanku, která měla zneužít svěřených klíčů.

„Žena podle všeho odcizila peníze v bytě, kam na základě dohody s majitelkou docházela pečovat o jejího 89letého otce odkázaného na pomoc dcery a v její nepřítomnosti také pečovatelek. Poté, co práci pečovatelky oficiálně ukončila, dohodla se s majitelkou bytu na sídlišti Březenecká, že si ponechá klíče pro případ, kdy bude ještě majitelka chtít její služby využít. Například o víkendech,“ osvětlila situaci policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Dotyčná však této skutečnosti zneužila a do bytu se opakovaně bez vědomí jeho majitelky vydala za jiným účelem než pečovat o seniora. „V brzkých ranních hodinách, kdy majitelka již byla v práci a senior zřejmě ještě spal, si byt pomocí svěřených klíčů odemkla a uvnitř pak měla z různých míst odcizit finanční hotovost v celkové výši 25 tisíc korun,“ uvedla mluvčí.

Když to poprvé vyšlo, zkusila to nepoctivá žena za pár dní znovu. Opět se brzy ráno vypravila k bytu a pomocí klíčů se snažila dostat dovnitř. To se jí však už nepodařilo. „Majitelka totiž po zjištění krádeže nechala vyměnit zámek vstupních dveří. Žena tedy odešla s nepořízenou,“ doplnila Glogovská.

Vyšetřovatel zlodějku obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí jí až tříletý trest vězení, neboť je už kvůli dřívější krádeži v podmínce.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová