Chomutov, Ústí nad Labem - David Černý pomáhal zabít vrahovi Romanu Postlovi podnikatele v Teplicích, čerpadláře v Ústí a vietnamského barmana v Chomutově.

Spolupachatel vraha Postla David Černý (vpravo) před soudem. | Foto: Deník/ František Roček

Na 19 let poslal v pátek Krajský soud v Ústí nad Labem 27letého Davida Černého z Teplic, komplice známého čtyřnásobného vraha Romana Postla, který v září 2008 řádil v Ústeckém kraji. Černý se měl na třech vraždách svého kamaráda podílet.



Konkrétně mu měl pomáhat se zabitím podnikatele v Proseticích na Teplicku, mladého čerpadláře v Ústí nad Labem a vietnamského barmana v Chomutově. Svoji čtvrtou oběť – chomutovského policistu – zastřelil Postl sám. Při přestřelce s policisty následně čtyřnásobný vrah utrpěl vážná střelná poranění, kterým v nemocnici o několik dní později podlehl. Než ale zemřel, kriminalistům prozradil svého komplice Černého.



Předsedkyně senátu Věra Benešová uvedla, že předložené důkazy svědčí o tom, že Černý se pohyboval v místě vražd. Také bylo prokázáno, že prodával některé věci získané z vražedných loupeží. Při dokazování činů pomohly policistů a soudu též údaje od mobilních operátorů. S pomocí nich se podařilo zmapovat pohyb odsouzeného.

Vražda podnikatele

Poprvé podle obžaloby Postl s Černým vraždili 1. září 2008 v Proseticích na Teplicku nedaleko benzinové čerpací stanice OMV. Jednou střelnou ranou do spánku tady Postl usmrtil 46letého podnikatele, jehož auto zastavil pod záminkou, že chce vodu do chladiče. S mrtvolou na zadním sedadle pak oba pachatelé jezdili po Teplicích. Následně tělo vyložili v lesním revíru Březina na Litoměřicku a zakryli ho větvemi. Znovu se pak i s autem, které patřilo oběti, vrátili na Teplicko. Vůz pak potopili ve vodní nádrži Vápenka.

Smrt na benzince

Druhého člověka zabil Postl s Černým 2. září v objektu čerpací stanice AB OIL v Ústí nad Labem. Postl tady jednou ranou do hlavy zastřelil 20letého čerpadláře. Černý měl mezitím mávat na přijíždějící zákazníky, aby nezastavovali, že je benzinka zavřená.

Mord v Chomutově

Oba pachatelé následně pokračovali ve vražedné sérii v Chomutově 3. září ve zdejší herně Las Vegas ve Školní ulici, kde Postl zastřelil ranou do hlavy 21letého vietnamského barmana. Poté pachatelé založili v herně požár. Černý pak odešel pro auto. Postl zůstal v herně, kde byl vyrušen náhodným svědkem. Ten ho začal pronásledovat a zavolal policii. Strhla se přestřelka, při které Postl zastřelil zasahujícího policistu. Sám Postl byl těžce zraněn a v nemocnici zemřel.

Výpověď komplice

Obžalovaný David Černý před soudem nevypovídal. „Už jsem všechno uvedl v přípravném řízení,“ řekl. Soudkyně tak přečetla výpověď, kterou učinil na policii. V té uvádí, že žil na ulici a bral pervitin.



S Postlem se poznal asi dva měsíce před vraždami v Teplicích a společně někdy fetovali. Vražd se prý zúčastnil proto, že jemu i jeho manželce a dětem Postl vyhrožoval zastřelením.



Černý se přiznal, že u první vraždy podnikatele na Teplicku byl, ale přímo na smrti muže se údajně nepodílel. Prý jen řídil auto. U druhé vraždy tvrdil, že nebyl vůbec. Údajně sice věděl, že chce Postl udělat nějakou hernu, ale na místo činu prý s ním nešel. Došel prý po dálnici pěšky do Šanova a na lavičce usnul. Postl ho pak měl vzbudit telefonem a sešli se na benzince v Trnovanech, kde se ho měl Postl ptát, zda neví o nějakém překupníkovi.



Ke třetí vraždě obžalovaný uvedl, že vezl Postla do Chomutova, aby udělal nějakou hernu. Dopoledne byli společně v internetové kavárně, potom chodili po městě a odpoledne hráli automaty. Když vyšli později z herny, Černý odešel pro auto, a co se dál uvnitř herny a na ulici dělo, to neví.

VRAŽEDNÁ SÉRIE POSTLA A ČERNÉHO



1. září 2008 Teplice – Prosetice: Postl zastřelil 46letého podnikatele nedaleko benzinky. Mrtvolu pak společně s Černým naložili do auta a odvezli do lesa na Litoměřicku. Vůz zavraždeného podnikatele potopili v nádrži Vápenka na Teplicku



2. září 2008 benzinka AB OIL v Ústí nad Labem: Postl zastřelil 20letého čerpadláře. Černý měl mezitím od pumpy odhánět přijíždějící zákazníky.



3. září 2008 herna Las Vegas v Chomutově: Postl zastřelil 21letého vietnamského barmana, poté s Černým založil v herně požár. Černý odešel na parkoviště pro auto. Post byl vyrušen svědkem, strhla se přestřelka, při které Postl zabil zasahujícího policistu.