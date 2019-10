Před chomutovským soudem ve čtvrtek 3. října zazněly výpovědi hráčů, kteří docházeli do černých heren v Chomutově a v Kadani v době, kdy v obou městech platila antihazardní vyhláška. Pokračovalo tak další hlavní líčení v kauze nelegálního provozování výherních hracích automatů pod svěřeneckým fondem Escape.

V kauze jsou obvinění bývalá správkyně fondu, dva provozovatelé barů s automaty a servisní technik. Pokud by byli uznáni vinnými podle obžaloby, hrozilo by jim až šest let za mřížemi.

Výpovědi devíti svědků četla předsedkyně senátu. „Nezajímala jsem se, jestli je herna legální. Šla jsem si normálně zahrát, vypláceli mě normálně, vše bylo, jak má být,“ tlumočila slova Anety K., která zašla zhruba dvacetkrát v rozmezí dvou měsíců do baru Princess na náměstí 1. máje v Chomutově. Aby se dostala do zadní místnosti s automaty, musela se registrovat. „Vyplnila jsem papír, obsluha vydala čip, ten jsem přiložila ke dveřím a dostala se dál. Bylo tam tak deset automatů. Vyzkoušela jsem dva tři a většinou prohrála,“ dodala.

Párkrát si na automatech v baru Princess zahrál také Petr B. „Byl jsem tam tak pětkrát až sedmkrát během čtyř měsíců. Před vstupem jsem dostal dotazník, muž z obsluhy řekl, že nesmím dál, dokud ho nevyplním, protože musím být registrovaný,“ vypověděl. „Pak jsem dostal čip, vypadal jako ty, které dostávají děti do školní jídelny,“ poznamenal.

Podobně vypovídali i hráči, kteří chodívali do podniku King v Kadani. „Byla jsem tam asi dvakrát. Měli tam čtyři nebo pět hracích přístrojů ve zvláštní místnosti za dveřmi,“ uvedla Hana R. „Vietnamec, který obsluhoval, je odemykal čipem. Nejdříve jsem ale musela předložit občanský průkaz, on si údaje opsal a pustil mě dál. Poprvé jsem vložila pět stovek a vyhrála šest tisíc. Živě si to pamatuji, byla to má první výhra,“ dodala.

Všech devět svědků ve výpovědích odmítlo, že by cokoli věděli o existenci hráčského klubu fondu Escape a byli jeho členy. Shodně také uvedli, že se nezúčastnili žádné schůze ani valné hromady fondu. Přitom cílem fondu bylo zřizování soukromých heren právě pro registrované členy klubu. Podle obžaloby se naopak do na oko neveřejných prostor mohl po předložení dokladů dostat prakticky každý.

Jako svědkyně byla ve čtvrtek přizvaná advokátka Klára Stibůrková, kterou obviněná správkyně fondu před lety požádala o vypracování stanoviska ve věci provozování herny v soukromém klubu. „Vypracovala jsem stanovisko, za jakých podmínek to jde realizovat. Klubová pravidla ale musí být dodržená, aby se z toho nestal veřejný podnik. Ten by podléhal zákonu o loteriích,“ podotkla svědkyně.

V kauze jsou obvinění bývalá správkyně Iveta Č., servisní technik Michal W. a provozovatelé barů s hernami Milada D. a Q. Tung Tran. Podle obžaloby jde o organizovanou skupinu pachatelů.

Další hlavní líčení bylo odročeno na polovinu prosince.