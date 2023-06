Policisté v Klášterci nad Ohří zadrželi zloděje přímo u bytu, který si vyhlédl pro svou „návštěvu“. Chtěl se dostat do dvou bytů, ani v jednom případě se mu to nepovedlo. Nepovedené vloupání může 44letého muže dostat za mříže až na tři roky.

Policisté vyrazili v Klášterci do Zahradní ulice s tím, že se tam podle oznámení má právě odehrávat vloupání do bytu. Před domem již stáli strážníci, kteří hlídali dům, aby zloděj nezmizel. „Policisté vstoupili dovnitř a šli nahoru po schodišti. Před jedním z bytů si všimli muže, který si zrovna sundával rukavici. Tvrdil, že je od bezpečnostní firmy a spravuje tento dům. S touto historkou však u policistů neuspěl a zadrželi ho,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Jen díky rychlému oznámení od svědků se muž do bytu nedostal. „Následně bylo zjištěno, že tento 44letý Pražan přibližně ve stejné době vnikl i do vedlejšího vchodu, kde se rovněž pokusil dostat do bytu. Úspěšný nebyl ani v jednom z případů,“ pokračovala mluvčí.

Při svých pokusech napáchal škodu za 7 tisíc korun na dveřích, nyní už je obviněn z krádeže ve stádii pokusu. Protože už má muž s majetkovou trestnou činností zkušenosti, umístil ho soud do vazby, kde bude čekat na soudní líčení. Hrozí mu až tři roky za mřížemi.