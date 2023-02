Ženy se podle obžaloby svého jednání dopouštěly zejména na dětech s různým postižením a úmyslně ohrozily jejich rozumový a citový vývoj. Jedna z nich například zadávala dětem úkoly, které nemohly splnit, a když je nesplnily, nechávala je nehnutě sedět, aby si nemohly hrát, stojí v obžalobě. Učitelka podle státního zastupitelství dětem v koupelně mateřské školy namáčela hlavu do studené vody, další podle obžaloby nutila děti k jídlu, a když nechtěly jíst, donutila je sníst například slupky od jablka. Případ se dostal na veřejnost před více než třemi lety, následně se jím na popud rodičů jednoho z dětí začala zabývat policie.

Nucené krmení, bití botami, smýkání. V Chomutově soudí učitelky z Klášterce

"Ze začátku se zdálo, že je vše v normálu, po čase se tam děly věci, které se mi nezdály," uvedla ve čtvrtek 9. února svědkyně. Doplnila, že se setkala s tím, jak učitelky bouchají děti přes kotníky botami, v jednom případě bylo dítě nuceno do jídla, až se pozvracelo. Z práce odešla poté, co si její svěřenec, kterému asistovala, prokousl ret, když s ním jedna z obžalovaných údajně smýkla tak, až se bouchl o nábytek.

Svědkyně dále řekla, že jí nikdo nevysvětlil, jak má se svěřeným dítětem jednat. Do mateřské školy chodily kontroly, během nich se podle asistentky chovaly obžalované k dětem tak, jak by podle ní měly, tedy nesmýkaly s nimi ani je nenutily do jídla a podobně. "Děti reagovaly na chování učitelek brekem nebo se vztekaly," řekla asistentka. Zároveň ale uvedla, že jí dítě, kterému měla pomáhat, moc nepřijalo a naopak spíš tíhlo k jedné z obžalovaných.

Tyranie ve školce? Před soud jdou učitelky z Klášterce nad Ohří

Výslech svědkyně trval přes dvě hodiny. Obhájci soudu předložili několik důkazů, šlo také o fotografie. Na jedné z nich byla svědkyně vycházející z pekárny a osamocené dítě. Svědkyně řekla, že měla dovoleno jít pro svačinu a děti hlídala jedna z obžalovaných učitelek. Po ukončení jednání obžalované ani jejich obhájci nechtěli proces komentovat.

Státní zástupkyně Iveta Přecechtělová navrhla v obžalobě všem třem podmíněné tresty a trest zákazu činnosti. Zmocněnkyně poškozených Lucie Hrdá navrhla překvalifikovat případ na zločin týrání svěřené osoby.