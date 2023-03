Kauza Marschallová: Soud si vzal týden čas. Ve hře je zproštění i podmínka

Už za několik dní bude jasno v kauze Vladislavy Marschallové, senát si dnes vyslechl závěrečné řeči. Bývalá poradkyně hejtmana Jana Schillera byla v úterý 21. března znovu u soudu kvůli práci koordinátorky očkovacích míst v režii Krajské zdravotní v době covidové krize. Na přelomu let 2020-21 za to dostávala kolem 130 tisíc měsíčně. Sporné je, kdo měl za to tehdy Marschallovou vyplácet. A jestli fakticky neúčtovala jednu práci dvakrát, a jestli tak Krajská zdravotní nepřišla za odměny obžalované o statisíce korun.

Další líčení v kauze Vladislavy Marschallové proběhlo 21. března v Ústí nad Labem | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Podle obžaloby měla Vladislava Marschallová s očkováním pomáhat jako placený zástupce Ústeckého kraje, nikoli Krajské zdravotní (KZ). A tato společnost ji tedy neměla vyplácet. Státní zástupce Zdeněk Ovčačík se v tom opírá o výpovědi několika svědků, kteří Marschallovou na jednáních k očkování považovali ze reprezentantku hejtmanství. „Mám za to, že toto jednání bylo obžalované prokázáno,“ uvedl dnes žalobce v závěrečné řeči. „Uvedla Krajskou zdravotní v omyl, když pro ni nevykonala ničeho a nechala si vyplatit odměnu přes 200 tisíc,“ řekl. Podle státního zástupce tak obžalovaná naplnila skutkovou podstatu podvodu s hranicí škody vyšší než 100 tisíc korun. A to navíc během událostí, vážně ohrožujících život nebo zdraví lidí. Tedy za nouzového stavu během pandemie covidu-19. I vzhledem k dosavadní bezúhonnosti Marschallové jí ale přes hrozbu až 8 let vězení žalobce navrhuje pouze 2 roky, podmíněně odložené na 3 roky. Že o ní Zetek nevěděl? Marschallové dal 130 tisíc měsíčně on sám, padlo u soudu Podle obhájce Petra Vališe obžalovaná činnost k očkovacím centrům vykonávala podle smluv s Krajskou zdravotní i přes paralelní existenci jiných pracovních smluv s Schillerem jako poslancem a hejtmanem. Advokát připomněl, že souběh několika prací pro různé zadavatele je v tuzemsku běžný. Sarkasticky přitom odkázal i na to, že tehdejší šéf představenstva Krajské zdravotní Jindřich Zetek a podavatel trestního oznámení na Marschallovou byl tehdy zároveň také starostou jedné menší obce v severních Čechách a šéfem žatecké nemocnice. Podle Vališe se obžalovaná představovala na jednáních k očkování příjmením, nikoli funkcí nebo pozicí. A svědci tedy nemohli dedukovat, za koho Marschallová na jednání je. „Mám za prokázané, že uzavřením pracovních smluv nebyla naplněna skutková podstata činu. Klientka si povinnosti plnila,“ shrnul Vališ a navrhl senátu zprostit ji obžaloby. Vladislava Marschallová, exporadkyně hejtmana Jana Schillera, s advokátem Petrem Vališem.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín Krátce se v úterý 21. března vyjádřila i Vladislava Marschallová. „Pan obhájce už všechno řekl. Jediné, co mohu říct, je, že se cítím nevinna,“ uvedla obžalovaná. Senát potom odročil hlavní líčení na 28. března, kdy by měl ve věci vynést rozhodnutí. Dnešní jednání proběhlo víc než osm měsíců po tom posledním. Nyní svědčil tehdejší ředitel KZ Aleš Chodacki. Ten ale využil svého práva k odepření výpovědi. „Sám jsem v této věci čelil obvinění, které bylo podmíněně odloženo, tato doba ještě neuplynula,“ vysvětlil. Chodacki měl s Marschallovou uzavřít sporné smlouvy. K zastavení jeho trestního stíhání pravděpodobně vedlo to, že Chodacki zaplatil Krajské zdravotní zhruba 305 tisíc korun vysokou částku, o kterou měla firma i s odvody přijít kvůli angažmá Marschallové. Záhadný sponzor. Deník pátral, kdo zaplatil stovky tisíc za exporadkyni hejtmana Podle obžaloby vykazovala Vladislava Marschallová práci pro Krajskou zdravotní při zakládání očkovacích center v krátké době na přelomu let 2020 a 2021, aniž by toho pro společnost příliš udělala. Navíc za nepřiměřenou odměnu kolem 130 tisíc korun měsíčně. A to ještě jako placená poradkyně poslance a tehdy i čerstvě zvoleného krajského hejtmana za ANO Jana Schillera. Tehdejší šéf společnosti Jindřich Zetek spolu s dalšími svědky soudu tvrdili, že nevěděli o angažmá Marschallové pro KZ. Na jednáních k očkování ji považovali jen za poradkyni hejtmana. Marschallová se ale cítí nevinná. Svěřenou práci, na níž měla několik smluv, prý řádně odváděla. Podle ní jí měl za zlé Zetek, který podával trestní oznámení, že ho kritizovala za chyby při akvizici litoměřické nemocnice Krajskou zdravotní. Šéfhygienička společnosti Dana Vaculíková a dnes generální ředitel KZ a tehdy šéf rumburské nemocnice Petr Malý jako další svědci v kauze tvrdili, že za Marschallovou byla v Krajské zdravotní vidět práce. Podle personální náměstkyně KZ Vlasty Kašparové jí měl velké peníze nabídnout sám Zetek.

