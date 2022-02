Pozvání nepotřeboval muž, který se rozhodl, že navštíví bývalou přítelkyni. Když mu neotevřela, vykopl dveře. Telefonické oznámení, že se ženě vlámal do bytu nezvaný návštěvník, přijali kadaňští policisté v pondělí.

Prokopnuté dveře. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Původně se 39letý muž vydal za expřítelkyní pod záminkou, že chce vidět společného psa a vzít ho na procházku. Nejdříve hodil do okna bytu kamínek a když se otevřelo, sdělil ženě své přání. To ale expřítelkyně odmítla splnit. Viděla, že je opilý a doporučila mu, ať přijde s čistou hlavou druhý den. Tím ho ovšem neodradila. Následovalo bouchání do dveří a nakonec rána, po které se rozletěly. Kromě třítisícové škody v bytě nic nepoškodil, nesáhl ani na expřítelkyni. Dechová zkouška ukázala, že měl v sobě 2,5 promile alkoholu. Podezřelý je ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.