Neviděli jste ho? Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 40letém muži. Je podezřelý z vloupání do chaty na Klášterecku. Podle kriminalistů se může pohybovat také na Kadaňsku.

Policisté pátrají po Janu Kroupovi. | Foto: se svolením Policie ČR

"Policisté pátrají po 40letém muži podezřelém z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Na hledaného, který s policií nespolupracuje, byl kvůli podezření z vloupání do chaty na Klášterecku vydán souhlas se zadržením. Mimo to na něj Okresní soud v Chomutově vydal příkaz k zatčení. Podle policistů se jedná o muže ,bez domova´, který by se mohl pohybovat na Kadaňsku. Pokud budete mít informace, které by mohly vést k vypátrání muže, obraťte se, prosím, na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu," žádá policie.

Muž vypadá na stáří 40 až 45 let, je hubený, vysoký asi 184 centimetrů. Má mít prošedivělé vousy a hnědé oči.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová