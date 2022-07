„Protože prý věděl, co ho tam čeká a také nechtěl opustit rodinu, nástupu do výkonu trestu se vyhýbal a zdržoval se na různých místech v Jirkově a okolí,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Jeho smůlou bylo, že ho v květnu na ulici kontrolovali jirkovští strážníci.

Tehdy se pokoušel vydávat za vlastního bratra. Zoufalá taktika mu ale nevyšla, protože ho strážníci znali. Lustrací zjistili, že je kvůli tomu, že nenastoupil do vězení v celostátním pátrání. Policisté ho eskortovali do věznice. Soud mu může uložit další trest až do výše dvou let.