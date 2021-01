Na sklonku roku zaujala Jirkovana nabídka společnosti, která se zabývá nákupem a prodejem bitcoinu. Vytvořil si tedy na její stránce uživatelský profil.

„Poté byl podle svých slov kontaktován údajným zástupcem společnosti s tím, že má prostřednictvím účtu zřízeného na jejich stránkách uhradit určitou částku,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Jakmile podvodníci získali osobní údaje Jirkovana a podařilo se jim vymámit dálkový přístup do jeho počítače, vylákali z něj postupně více než 1,3 milionu korun.

„Ke svým finančním prostředkům se nyní poškozený nemůže dostat a namísto jejich vrácení se od něho zástupci společnosti údajně pokusili získat další peníze,“ doplnila mluvčí. Bylo to pod záminkou, že další finance pomohou odblokovat ty dříve zaslané.



Jirkovan se proto obrátil na policii. A není jediný, i když, jak policie upozorňuje, finty internetových podvodníků se různí.



Například na Lounsku policisté pracovali na případu muže, který posílal peníze z prodeje nemovitosti do zahraničí. Bylo to na základě mailu z ciziny.

„Důvodem mělo být vyrovnání závazků po údajném zesnulém příbuzném z USA a následné odblokování dědictví ve výši několika milionů dolarů, které měl po uhrazení všech poplatků získat,“ přiblížila mluvčí. Poškozený tak na zahraniční účty přesunul více než 26 tisíc euro.



Policisté proto radí, aby byli lidé při využívání internetu obezřetní a snažili se informace nejprve ověřovat z více zdrojů.