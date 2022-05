Chomutovský soud ve čtvrtek 26. května poslal do vazby muže, který před dvěma dny v Jirkově napadl v mladou ženu. Zaútočil na ni nožem. Žena utrpěla mnohočetná zranění, a to především na krku a hrudi, s nimiž se léčí v ústecké nemocnici. Mladíka na místě zadržela policie.

Návrh na vzetí do vazby podal krajský státní zástupce Vladimír Jan. „Návrh jsem podal, neboť jsem měl obavu, že by mohl obviněný v trestné činnosti pokračovat, případně se dopustit další trestné činnosti. Mému návrhu bylo v plném rozsahu vyhověno,“ uvedl krátce poté, co byl mladík eskortou vyveden ze soudní síně.

Noc hrůzy v Jirkově: Pobodaná byla mladá žena, policie zadržela 20letého mladíka

Podle obhájce, kterého určil soud, byl důvodem pro umístění do vazby fakt, že se obviněný nenachází v dobré duševní kondici. „Klient trpí psychickými problémy,“ upozornil Michael Kis. „Je třeba na něj vyhotovit znalecký posudek v oboru psychologie a psychiatrie, který zjistí, jestli jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti byly sníženy, nebo nebyly. Teprve poté je možné postupovat dále,“ doplnil. Znalecký posudek by měl být hotový v horizontu tří měsíců.

Útočník dosud neměl problémy se zákonem. Podle zjištění redakce je mu zhruba dvacet let. Stejně jako ženě, na kterou měl brutálně zaútočit.

Rány do krku i hrudi

Napadení se odehrálo v úterý 24. května krátce před půlnocí. Mladá žena, která žije v panelovém domě poblíž jirkovského náměstí, utrpěla mnohočetná zranění. Šest ran bylo údajně vedeno na krk, tři na hruď a další části těla, jak zjistila redakce z neoficiálních ale důvěryhodných zdrojů.

Krátce po půlnoci byla ulice Smetanovy sady uzavřena policií a na parkoviště supermarketu Tesco dosedl vrtulník pražské záchranné služby, aby zraněnou co nejrychleji přepravil do krajské nemocnice. Manévry stroje sledovala řada obyvatel z oken. Vzápětí se na sociálních sítích objevily první snímky a komentáře k mrazivé události. Sami obyvatelé domu, kde mladá žena žije, však zůstávají zdrženliví. Pro média se k případu vyjadřovat nechtějí.

Policie obvinila z pokusu o vraždu muže, který měl pobodat ženu v Jirkově

Mladého muže zadržela policie na místě. Následně ho obvinila ze zvlášť závažného trestného činu vraždy ve stadiu pokusu. „Motivem jeho jednání byly s největší pravděpodobností vztahové problémy mezi ním a obětí,“ uvedl mluvčí krajské policie Daniel Vítek. V případě, že by soud mladíka uznal vinným, hrozí mu trest odnětí svobody v trvání deset až osmnáct let.

Pobodaná žena hned po převozu skončila na operačním sále, hospitalizovaná je na jednotce intenzivní péče. Podle společnosti Krajská zdravotní naštěstí zranění nebyla život ohrožující.