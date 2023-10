Nechtěl se smířit s rozchodem. A tak se 37letý muž z Jirkova rozhodl, že svou bývalou přítelkyni zkontroluje, jestli se nestýká s jiným mužem. Na „návštěvu" se ale nevydal dveřmi, do jejího bytu vlezl oknem.

Neunesl rozchod s přítelkyní, nyní z toho má problémy. Muž z Jirkova totiž do bytu expřítelkyně vnikl proti její vůli. „Otevřeným oknem vlezl do bytu a chtěl se ujistit, zda tam jeho expřítelkyně nemá jiného muže. Žena na něho křičela, ať byt opustí a on po chvíli z okna vyskočil a odešel," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Žena navíc zavolala policii, hlídka vyrazila muže hledat. „V blízkém okolí našli policisté podle popisu podezřelého muže, jehož následně zadrželi. Podle orientačního testu byl pod vlivem drog, zřejmě pervitinu. Nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody," dodala Glogovská.

