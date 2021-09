Ruksak nechal ležet vedle sebe na travnatém plácku. S batohem zmizela i peněženka, platební karta, doklady a sluchátka. Podezřelým je 41letý Chomutovan, který už má za sebou pár vroubků. Policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Může ho to stát až dva roky ve vězení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.