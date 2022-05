„Je to zvláštní, ale bolest jsem necítila. Jen jsem se hrozně bála, že zemřu,“ vypovídá Cynthia Dolgeová z Chomutova. Třiadvacetiletá žena se snaží vypořádat s následky brutálního útoku, kterého se dopustil její bývalý přítel. Přežila, ačkoli jí zasadil 11 ran do hrudníku, obličeje a dalších částí těla. Následkem toho utrpěla také krvácení do plic, poranění jater a měla zlomená žebra. On sice skončil ve vězení, mladá žena ale čelí trvalým následkům.

Příběh Češky a o rok staršího Brita Jacka Suttona se začal psát v dubnu roku 2020. Setkali se díky seznamovací aplikaci Badoo v době, kdy byl jako dělník pracovně v Chomutově.

Rychlé vzplanutí

Ona pracovala jako skladnice v klášterecké průmyslové zóně. „Velmi rychle jsme se sblížili a zamilovali. Měli jsme tak krásný vztah, že to bylo až neskutečné. Už po dvou měsících jsme se sestěhovali,“ popisuje Cynthia.

Poté se však ukázala přítelova žárlivá povaha. „Vadili mu moji kamarádi, a když jsem někam šla s kamarádkami, neustále mi psal a volal, kde jsem a proč. Žárlil dokonce i na přítele mé mamky,“ doplňuje žena. I když jí některé projevy byly nepříjemné, nepřikládala jim zvláštní váhu. „Byla jsem zamilovaná. Omlouvala jsem ho,“ připouští.

Vražedný rok 2022: Útok na kojence, ohořelé tělo, zabité dítě, nože i střelba

V únoru loňského roku se pár kvůli Suttonově práci přestěhoval do anglického města Scarborough. V situaci, kdy žena nebyla v přímém kontaktu s rodinou, přáteli a kolegy se ale tyranské chování přítele stupňovalo. Když šla ven, kontroloval jí spodní prádlo a nakonec zakazoval, aby kamkoli chodila sama. Tou dobou také zjistila, že ji zřejmě podvádí. „Měl telefon plný seznamovacích aplikací a platil ženám za videa,“ tvrdí Cynthia.

Vztah chtěla několikrát ukončit, pokaždé ale následovaly výhrůžky. „Vždy mi říkal, že jestli se s ním rozejdu, zabije se a bude to moje chyba. Nebylo snadné ho opustit,“ vysvětluje. Odvahu si dodala poté, co ve Scarborough navázala přátelství s Aimee a mohla se spolehnout, že u ní v nouzi najde pomoc.

Začátkem prosince se od přítele odstěhovala, protože to podle jejích slov „nešlo vydržet“. Sutton ji ale stíhal textovkami a telefonáty. Denně jich bylo kolem stovky. Dne 10. prosince se oba sešli u večeře v restauraci, kde se s ním definitivně rozešla. Zdálo se jí, že to přijal nad očekávání klidně. Později zjistila, že jí tajně sebral občanský a řidičský průkaz a ještě ten večer mu volala, ať je vrátí. Slíbil, že to udělá. Na domluvené místo, které bylo v obydlené ulici, Cynthia pro jistotu dorazila i s kamarádkou Aimee. To však Suttonovi v útoku nezabránilo.

Brutální napadení kojence v Chomutově: Opilému tátovi zřejmě vadilo, že pláče

„Natáhl ruku s průkazem dopředu, ale když jsem po něm sáhla, svíral ho a nechtěl pustit. Já se rozbrečela a on do mě začal bodat nožem, který měl v druhé ruce,“ vypráví. Brutální útok, který trval zhruba osm minut, si pamatuje útržkovitě. „Vím, že mě začal bodat do žeber a pak mě řezal do obličeje. Upadla jsem na zem a on pokračoval. Nic jsem necítila. Jen jsem si uvědomovala, že se mu zasekl nůž, když mě bodl do žeber. Nemohl ho vytáhnout,“ vzpomíná na zážitek, jako by šlo o úryvek z absurdního filmu. „Asi se mu zlomil, protože mě začal mlátit,“ pokračuje.

Cítila, že má ústa plná krve, přesto se ho snažila uklidnit a přesvědčit, aby jí pomohl na nohy. „Říkám: Jacku, půjdeme domů. Všechno bude dobré. Opravdu mě začal zvedat. Jenže jak jsem ztratila spoustu krve, omdlela jsem a spadla na zem. V tu chvíli mě začal zase mlátit, kopal mě do hlavy, jako by to byl míč, a skákal mi po žebrech,“ popisuje další hororový děj.

Ten ukončil až příjezd policie. Přivolala ji Aimee, která vytočila její číslo hned na začátku útoku. Viděla vše, co se stalo, proti agresorovi ale neměla šanci zasáhnout.

Ke dveřím expřítelkyně přišel s nožem a sekerou. Muži hrozí tři roky vězení

Po převozu do nemocnice lékaři zkonstatovali, že má Cynthia jedenáct řezných a bodných ran. Dvě na obličeji, tři na žebrech, čtyři na ruce a další na zádech a noze. CT vyšetření ukázalo krvácení do plic a natržená játra. Následovala čtyřhodinová operace. Zranění byla klasifikována jako život ohrožující. Jack Sutton byl odsouzený v závěru dubna. Podle policie si krátce před útokem na Google vyhledal, jaká je délka trestu odnětí svobody za vraždu. Dostal šestnáct let. Za dobré chování se ale může dostat ven ani ne po jedenácti letech.

„Bohužel si navíc podal odvolání. Chce dosáhnout mírnějšího trestu jen za ublížení na zdraví,“ trpce konstatuje Cynthia. Přestože má Sutton doživotně vyslovený zákaz přiblížit se k ní, bojí se, že jakmile ho propustí, bude její život opět v ohrožení.

Ona sama čelí řadě následků. Kromě toho, že se musela několik měsíců léčit a brala silné léky na bolest a antidepresiva kvůli posttraumatickému stresovému syndromu, má také trvale poškozenou pravou ruku. Nemocnice ve Velké Británii jí navíc vystavila účet na 13 300 liber.

Aktuálně je Cynthia zpět v Chomutově, žije s rodinou a hledá si práci i psychologickou pomoc. „Bojím se, že nedokážu navázat vztah s dalším mužem. Neustále se mi vrací, co se stalo,“ uzavírá.