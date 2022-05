Jeden ze zlodějů se pod záminkou vetřel do domu 82leté ženy, která bydlí se synem. V ten moment ale byla doma sama. Jakmile byl muž uvnitř, rozptyloval seniorku do té míry, aby nepostřehla, že dovnitř vklouzl také jeho kumpán. Ten se dal potichu do prohledávání obývacího pokoje a ložnice.