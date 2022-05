Když projížděl ulicí Polní v Kadani, nezvládl řízení, narazil do zaparkovaného auta a odrazil ho na chodník. Kontaktní jízda však pokračovala dál. Řidič po chvíli naboural do dalšího zaparkovaného vozu, který se rozjel, vzal s sebou popelnici a zastavil se až o zeď domu. Když trefil třetí auto, také to se odrazilo a střetlo se s dalším vozem. Řidič ovšem zastavil až po čtvrtém střetu.