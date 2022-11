Vyjadřovali se rodiče, kteří měli děti v klášterecké školce a převedli je jinam, či o tom uvažují, ale také učitelky.

„O tom mi vyprávěla kolegyně ve školce, kde jsem byla v létě na zástup. Tajně chodila s policií do mateřské školy a oni tam instalovali kamery kvůli důkazům,“ uvedla v souvislosti s případem Klára Trefilová na stránkách profesní skupiny Učitelky MŠ sobě.

Tyranie ve školce? Před soud jdou učitelky z Klášterce nad Ohří

Řada komentářů se vztahovala také k obecné zkušenosti s mateřinkami a rozvířila širší diskuzi o zavedených praktikách. S nepříliš citlivým přístupem k dítěti se setkala například rodina Martina J. z Teplic. Celé jméno si nepřál zveřejnit.

„Syn po několika prvních pohodových měsících začal ráno před školkou plakat, přestal se tam těšit. Zjistili jsme od něj, že mu prý učitelka oplachovala tvář studenou vodou, když přes den hodně plakal. Prý aby se zklidnil,“ popsal. „Ptali jsme se na to několika dalších rodičů, prý to byla osvědčená praxe ke zklidnění plačtivých nebo zlobivých dětí. Neshledávali na tom nic divného. My ale ano, tak jsme syna přihlásili do jiné školky, kterou vychodil s radostí. Ale je to už asi pět let, třeba se ta původní školka mezitím posunula do 21. století,“ doplnil.

Neomluvitelné násilí a ponižování

Podle stanoviska České školní inspekce je hrubé chování v mateřince nemyslitelné. „Jakékoliv známky násilného chování učitele nebo jiných pracovníků školy k dětem jsou v mateřské škole samozřejmě zcela nepřípustné,“ zdůraznil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. „Namáčení hlaviček dětem do studené vody v žádném případě není normální, a pokud by se toto někde odehrálo, šlo by o neomluvitelné násilí a ponižování a bylo by nutné tento problém okamžitě řešit,“ doplnil.

Za vzdělávání v mateřské škole, které má být poskytované v souladu se školským zákonem, je zodpovědný ředitel. „Vždy musí jednat v zájmu dítěte. Pokud se o problému hrubého zacházení s dětmi dozví, je povinen ho okamžitě řešit,“ zdůraznil náměstek. „Měl by důsledně prošetřit všechny skutečnosti, a pokud je podezření důvodné, musí bezodkladně přijmout potřebná opatření,“ dodal.

V opilosti skoro zabil svou dvouměsíční dcerku. Chomutovan dostal 15 let a léčbu

Méně závažná pochybení by měl ředitel vyřešit na úrovni školy vhodnými opatřeními vůči učiteli a jeho práci pak důsledně kontrolovat. „Může však jít i o hrubé porušení, které může mít pracovně právní dopady, případně i trestněprávní. Pokud by se jednalo o trestněprávní rovinu, například ubližování dítěti, je povinen mimo přijetí okamžitých opatření na úrovni školy případ nahlásit policii,“ zdůraznil Andrys.

Učitelky ve školce stále pracují

Klášterecký případ se dostal do hledáčku policie před více než třemi lety. Oznámení podal rodič jednoho z dětí, které do školky docházelo. Tehdy byla ředitelkou všech kláštereckých školek Jitka Vlková. Její nástupkyní se zhruba před rokem stala Kateřina Herinková. Obžalované tři učitelky stále v dotčené mateřince pracují. Ředitelka i město čekají na výrok soudu a poukazují na presumpci neviny, což se řadě rodičů nelíbí.

Lákal chlapce na koníky, pak ho znásilnil, tvrdí obžaloba. Muž prý jen onanoval

Starosta Klášterce Štefan Drozd v této souvislosti připomněl, že bylo k události původně svolané setkání s rodiči. „Přišel ale snad jen jeden. Sociální sítě jsou jedna věc, praxe je věc druhá,“ podotkl. Dodal, že policie v souvislosti s případem s městem nejednala, nemá o něm tedy hlubší povědomí.

Nová ředitelka začala s kolegy v září pracovat na etickém kodexu, jak ale zdůraznila, s kauzou to nijak nesouvisí. „Vše vychází z mého postoje, který dlouhodobě zaujímám,“ uvedla. Podle vyjádření města a ředitelky případ nezpůsobil odliv dětí z dotčené klášterecké školky ani dalších mateřinek.