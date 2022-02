Nepříjemné setkání zažil majitel garáže v Jirkově. Vyrušil totiž přímo při akci zloděje, který už měl stranou jeho nářadí a několik obrazů.

Úlek to byl ovšem i pro chmatáka, takže část lupu nechal na místě a dal se na útěk. Obtěžkaný byl hlavně nářadím, obrazy nechal v garáži, protože by mu zřejmě překážely v běhu. Celková škoda je předběžně odhadovaná na více než osm tisíc korun, počítá se v ní i s poničenými dveřmi do garáže. Případ policisté prověřují jako trestný čin krádeže a porušování domovní svobody.