Podle policie nechal exhejtman zmanipulovat výběrové řízení na ředitele dotačního úřadu Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad ve prospěch svého bývalého kolegy z mosteckého magistrátu Petra Kušnierze. Zprávu přinesl server Aktuálně.cz. Dotační úřad je spojený s rozsáhlou kauzou údajných manipulací s evropskými dotacemi v Karlovarském a Ústeckém kraji.

„Eviduji návrhy policejního orgánu na podání obžaloby obou obviněných,“ řekl serveru dozorující žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Tomáš Minx. Kriminalisté žádají soudní proces také s Petrem Vráblíkem, který zastával pozici ředitele dotačního úřadu před Kušnierzem a měl se na manipulaci s výběrovým řízením rovněž podílet.

Šulc i Vráblík jakákoli pochybení odmítají. O podání obžaloby nyní rozhodne žalobce Minx. Ten může stíhání Šulce s Vráblíkem také zastavit, nebo vrátit případ kriminalistům k dopracování.

V souvislosti s dotačním úřadem už byl exhejtman Šulc podmíněně nepravomocně potrestán, a to za to, že jako předseda regionální rady ROP Severozápad sjednal takzvané "zlaté padáky" pro bývalé ředitele úřadu ROP Petra Kušnierze a Pavla Markvarta. Oba bývalí ředitelé dostali při svém odchodu statisíce korun.

Šulcův a Vráblíkův případ je pouze jedním z mnoha v rozsáhlé kauze ROP Severozápad. V té policie navrhla obžalovat vlivné politiky i podnikatele, kteří se údajně přímo na manipulacích s dotacemi z EU podíleli. Spis má zhruba 40 tisíc stran, škodu úřady vyčíslily na zhruba deset miliard korun.

Klíčovým svědkem v rozsáhlé kauze údajných manipulací zůstává právě Petr Kušnierz, který s policií spolupracoval. Za zneužití pravomoci a poškození finančních zájmů Evropských společenství si měl odsedět souhrnný trest sedm let ve vězení. Do vězení nastoupil v srpnu 2017, loni v prosinci se dostal podmíněně na svobodu. Už v minulosti soud Kušnierze jednou podmíněně propustil, a to v roce 2013, kdy byl pravomocně odsouzen na pět let za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. Z vězení se ovšem na podmínku dostal už na podzim 2014.