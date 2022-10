Podezření ze zpronevěry čelí 38letá žena z Chomutova. Ta se stala před několika lety na základě soudního rozhodnutí opatrovnicí své o dva roky mladší sestřenice, která má omezenou svéprávnost. Byla tedy oprávněná přebírat za ní invalidní důchod.

Podvody. Ilustrační foto. | Foto: Deník

V době opatrovnictví s ní a dalším příbuzenstvem vycestovala do Velké Británie, kde pobývali dlouhodoběji. Loni na jaře se ale opatrovnice vrátila do Česka, aby převzala důchod za dva měsíce, celkem se jednalo o více než 22 tisíc korun. Vyplatit si ho nechala v hotovosti na poště, peníze si ale měla nechat pro sebe. Za sestřenicí se do Británie nevrátila, tudíž se o ni dále nestarala. Soud ji může potrestat až dvěma roky vězení.