Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy mu hrozí od dvou do deseti let za mřížemi.

Chomutovský Toxi tým si připsal další úspěch. Při zátahu na drogového dealera zajistil půl kilogramu pervitinu, který měl 29letý muž doma. Informace, že by se měl delší dobu zabývat distribucí drogy, měli kriminalisté už delší dobu.

