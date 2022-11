Přes osm set neomluvených hodin má žákyně sedmé třídy základní školy z Chomutova. Potrestaná za to bude její matka, 44letá žena, která nezajistila řádnou školní docházku své dcery, a je tak obviněná ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte.

Škola. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Do školy dívka nechodila v minulém školním roce, docházku si ale zvláště nezlepšila ani v tom současném. Opět má na kontě několik desítek neomluvených hodin. “Její matka přitom byla v minulosti v souvislosti s dceřiným záškoláctvím opakovaně potrestána, a to pokutami ve správním řízení, ale také uložením podmíněného trestu odnětí svobody,” připomněla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Nově jí hrozí šest měsíců až pět let vězení.