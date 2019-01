Chomutov, Jirkov - Kvůli přepadení zakládá známý rapper nadační fond, který má financovat kurzy sebeobrany pro handicapované

Spadla klec. Okresní soud v Chomutově ve čtvrtek 24. ledna poslal do vazby dva muže, kteří měli v Jirkově brutálně zbít a okrást postiženého Michala K. Došlo k tomu den před silvestrem. Obviněným hrozí, že stráví dva až deset let za mřížemi.

K soudu muže přivedla policejní eskorta, která je po verdiktu přepravila do vazební věznice. „Mohu potvrdit, že byli oba vzati do vazby, protože existovalo podezření, že by mohli pokračovat v majetkové trestné činnosti,“ informovala mluvčí soudu Lenka Chalupová.

Michalovi díky tomu spadl kámen ze srdce. „Ani nevíte, jak jsem šťastný. Konečně mohu zase chodit po Jirkově a nemusím se otáčet hrůzou z toho, kdo za mnou jde,“ svěřil se. Kdykoli šel v posledních týdnech z domu, provázela ho rodina nebo přátelé, protože se báli, aby se situace neopakovala.

Dva muži ve věku 26 a 19 let Michala přepadli 30. prosince před půl čtvrtou ráno, když se vracel domů ze srazu s přáteli. Bylo to ani ne půl kilometru od domova poblíž Kludského vily. Útočníkům s největší pravděpodobností neuniklo, že jde o postiženého člověka, protože Michal po prodělané dětské obrně chodí obtížně a s třesem.

Dělal mrtvého

„Šel jsem domů, najednou mě někdo zezadu chytil do kravaty a z levé strany jsem dostal pěstí do hlavy. Srazili mě na zem a tam do mě kopali,“ vylíčil běh událostí. „Jak jsem se bál, co bude, napadlo mě, že budu předstírat, že jsem mrtvý. Pak jsem jen vnímal, jak mě na zemi otáčejí, aby se mi dostali do kapes. Obrali mě o všechno: peníze, mobil, doklady, cigarety i klíče.“

Skončil s tržnou ránou na hlavě, kterou bylo potřeba zašít, pohmožděninami na těle a bolestmi v pravém boku a noze. Dnes je fyzicky fit, psychicky se ho ale záležitost stále silně dotýká.

Pomáhá mu hlavně podpora jeho kamaráda a známého rappera Jakuba Mohameda Aliho. Toho dopálilo, že Michala navzdory jeho stavu přepadli, a tak vypsal odměnu 20 tisíc korun tomu, kdo pomůže k dopadení viníků. „Ozvali se mi lidé přímo z okruhu těch dvou, protože se báli, a já poznatky předal policii. Díky tomu byli rychle dopadeni,“ řekl rapper. Odměna proto nepůjde do jejich rukou, ale na dobročinné účely. Ali je podle svých slov věnuje nadaci pro předčasně narozené děti.

Současně myslí na to, jak by mohl Michal co nejlépe zpracovat trauma a děsný zážitek přetavit v psychologické vítězství. Proto zakládá nadaci Dlaň v dlani, která má financovat kurzy sebeobrany a psychologická školení, kde se postižení lidé naučí, jak se chovat v případě ohrožení.

„Například Michal se zachoval skvěle, když předstíral, že je bezvládný. Nic lepšího nešlo udělat,“ ocenil Ali. V bezplatných kurzech, které mají probíhat v jedné z chomutovských posiloven, se ale účastníci naučí ještě mnohem více. Peníze na ně pomůže vydělat benefiční koncert v Jirkově. Místo a čas konání ještě nejsou známé.

„Michal je jako moje rodina. Když se mi nedařilo, vždy tu pro mě byl, je to pro mě splátka přátelství, kterou má u mě dlouhodobě předplacenou,“ vysvětlil rapper.