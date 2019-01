Chomutov – Jen co se začalo s demolicí starého zimního stadionu, začali jeho útroby navštěvovat nezvaní hosté.

Minulou sobotu kolem čtvrté hodiny ranní si pracovník bezpečnostní agentury všiml tří osob, které pod rouškou tmy vnikly dovnitř. Ihned zalarmoval strážníky. Zadržení muži ve věku 30,37 a 38 let se přiznali, že si přišli pro železo, které by zpeněžili ve sběrně. S prázdnou ale neodešli, odnesli si s sebou vypsané pokutové bloky.



O den později pár minut po poledni zaznamenaly kamery městské policie jiné dva muže, kteří také vstoupili do budovy zimního stadionu. O věci informovaná motohlídka v krátké době přijela a opět při činu zadržela dva pachatele krádeže. Ti opravdu hýřili aktivitou, protože v tak krátké době už měli železný materiál nastřádán. Oba Jirkováci ve věku 30 a 40 let rovněž odešli s nepořízenou. V kapse ale měli památku, pokutové bločky.



V obou případech se jednalo o výtečníky z řad nepřizpůsobivých.