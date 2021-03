Zaznamenali tam větší pohyb narkomanů. Když získali dostatečné množství informací, spustili akci a podezřelého zadrželi. „Přitom u něj nalezli přibližně dvacet gramů pervitinu a nasušenou zelenou rostlinu,“ informovala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. „Při domovní prohlídce pak byly nalezeny předměty a látky, které běžně používají uživatelé a prodejci drog,“ dodala.

Jednalo se například o další pervitin v plastovém sáčku, digitální váhu a skleněný tál s drtidlem. Vyšetřovatel muže viní z toho, že pervitin šířil nejméně od roku 2010. Obvinil ho z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Chomutovan měl dosud čistý trestní rejstřík, do vězení by mohl jít na rok až pět let.