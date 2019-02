Údajně z ní rval kalhoty a pokoušel se s ní souložit. Událost se odehrála už před téměř třemi roky. Teprve teď ji ale projednává chomutovský soud. Obžalovaný mladík tvrdí, že je nevinný.



Dnes již 21letá dívka před soudem barvivě líčila, co s ní měl mladý muž na toaletě dělat. „Táhl mě na pánský záchod, kde mě opřel o okenní římsu. Svlékl mi kalhoty i kalhotky a pokusil se mi roztáhnout nohy. Sám měl též sundané kalhoty a spodní prádlo. Pořád opakoval, že mě chce a že já ho chci určitě taky a osahával mě,“ řekla dívka. K sexu podle ní nakonec nedošlo, protože se vehementně bránila a na záchodek v jednu chvíli vešel cizí muž. „Oblékla jsem se a utekla,“ dodala poškozená.



Lhala nebo ne?



Soudkyně ji následně konfrontovala se dvěma výpověďmi dívčiných kamarádek. Ty uvedly, že se jim dívka svěřila, že si vše vymyslela a chce obvinění proti mladému muži stáhnout. „Není to pravda. Nevím, proč to říkaly,“ odmítla rezolutně tvrzení poškozená. „Já jsem chtěla sice vše odvolat, ale jen proto, že jsem měla strach ze soudu a co se bude dít,“ doplnila.



Na důvěryhodnosti tvrzení poškozené dívky příliš nepřidává ani fakt, že poté, co se ji měl obžalovaný pokusit znásilnit, se dobrovolně „vyspala“ s jiným klukem. Sex s tímto mladým mužem navíc začal u stejných záchodků, kde měla být zneužita.



„Já nevím, proč jsem to udělala. Byla jsem tehdy hloupá. Nevěděla jsem, co chci. To znásilnění mě ale zasáhlo. Pak jsem brečela,“ odpověděla poškozená na dotaz soudkyně, proč se takto chovala.



Obžalovaný: povídali jsme si



Obžalovaný 25letý mladík tvrdí, že je nevinný. Ve své výpovědi uvedl, že skutečně s tehdy osmnáctiletou slečnou na záchodě byl, ale nic z toho, co tvrdí, se nestalo. Měli tam spolu jen sedět a povídat si. Jeho verzi nepřímo potvrdila i jedna ze svědkyň. „Na tom záchodě měl být nějaký hokejista, který viděl, jak dívka sedí obžalovanému na klíně. Byla prý spokojená,“ uvedla svědkyně.



Před soudem teď stojí nelehký úkol – musí se pokusit najít pravdu. Líčení proto bylo kvůli výslechu dalších svědků odročeno na 2. června. Obžalovanému mladému muži hrozí v případě uznání vinny 2 až 8 let za mřížemi.