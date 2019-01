Chomutov - Bez trestu v pátek odešel od Okresního soudu v Chomutově 24letý mladík, který ve všehrdské věznici zaútočil kladivem na 28letého spoluvězně.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Obžalovaný druhého trestance naštěstí jen lehce poranil. Senát se proto usnesl, že je pro něj už dostatečným trestem 18 měsíční pobyt ve vězení, který si teď odpykává za jiné trestné činy, a přestože ho shledal vinným, další trest mu už „nenadělil“. Mladý muž byl rozhodnutím soudu tak překvapen, že se po vynesení rozsudku rozplakal.



Incident mezi všehrdskými vězni se odehrál na chodbě u dílny. Obžalovaný dal podle svých slov staršímu trestanci peníze na cigarety, ale on mu nic nekoupil a k vrácení peněz se též neměl. To mladíka rozčílilo, se spoluvězněm se začal hádat a padla snad i nějaká facka. Následně si obžalovaný došel pro kladivo do dílen, kterým na staršího muže zaútočil. Napadený naštěstí ránu vykryl rukou.



„Nadával mi do černých sviní. Tak jsme se chytli. Já jsem ho udeřil do tváře a šel jsem pryč. On zašel do dílny a vyběhl s kladivem. Měl jsem ruku na hlavě, tak že mě praštil do ruky. Další rána kladivem směřovala do zdi,“ řekl k incidentu napadený vězeň.



Obžalovaný útok přiznal. Hájil se tím, že spoluvězni nemířil kladivem na hlavu, ale na tělo. V jeho prospěch hovořil také znalecký posudek, podle kterého nebyl úder veden s velkou intenzitou – napadený muž utrpěl jen pohmoždění ruky. Ten největší vztek si totiž obžalovaný vybil kladivem poté až o zeď.



Obžalovaný mladík během celého včerejšího hlavního líčení mluvil velmi přerývavě, chvílemi jakoby plakal.



„Doufal jsem, že tady dnes bude poškozený. Chtěl jsem se mu omluvit,“ uvedl v závěrečné řeči. Když pak soudkyně vynesla rozsudek a on se dozvěděl, že nedostane žádný trest, rozbrečel se téměř naplno.



„Moc vám děkuji. V to jsem ani nedoufal,“ řekl soudkyni, která se ho ptala, co se děje.