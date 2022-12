Kvůli podezření ze spáchání podvodu policie trestně stíhá 67letou ženu z Chomutovska. Viní ji kvůli fingované pojistné události.

Odřené auto. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Seniorka oznámila na klientský servis pojišťovny pojistnou událost, její “příběh” ovšem neodpovídal skutečnosti. Tvrdila, že její zaparkované auto kdosi naboural a ujel. Na tomto základě od pojišťovny inkasovala pojistné plnění z havarijního pojištění v částce více než 20 tisíc korun. V průběhu policejního šetření ale vyšlo najevo, že se věci odehrály jinak. Měla to být právě seniorka, kdo při parkování naboural do jiného vozidla a ujel, aniž by nehodu hlásil. Své počínání teď bude vysvětlovat před soudem.