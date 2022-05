Kvůli nebezpečnému vyhrožování skončil v policejní cele pětačtyřicátník z Chomutovska, který bývalé přítelkyni opakovaně vyhrožoval násilím.

Nůž. Ilustrační foto | Foto: Deník

S mužem se před nedávnem rozešla 29letá žena, nechala ho ale pár dní bydlet u sebe. Brzy se ukázalo, že to nebyl dobrý nápad. Možná kvůli dlouhodobým neshodám jí ex poslal výhrůžnou textovou zprávu, následně ještě přitvrdil. Před dveře jejího bytu přišel vyzbrojený nožem a sekerou a vyhrožoval, že se k ní vláme. Vystrašená žena přivolala policii. Ta agresora zadržela a umístila do cely. Pokud mu soud prokáže vinu, může se dočkat až tříletého pobytu ve vězení.