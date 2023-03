Za několik vloupání hrozí 36letému zloději až 5 let za mřížemi. Část lupu se podařilo vrátit majitelům.

Nářadí v hodnotě přesahující 400 tisíc korun odcizil 36letý muž z Chomutova. Než ho policie chytila, stihl během loňského roku „navštívit“ několik míst a vyloupit je.

„Muž většinou s užitím násilí vnikl do různých objektů v Chomutově a okolí, zejména do skladových nebo stavebních kontejnerů, ale také třeba do garáže či vozidla. Při vloupáních měl ukořistit množství různého nářadí, jako elektrické i motorové pily, elektrické brusky, vrtačky, vibrační desku, ale i fukar na listí, elektrocentrálu nebo alu kola včetně pneumatik,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policisté nyní muže obvinili z krádeží, část odcizených věcí se podařilo vrátit majitelům. Zloděj se krást vydával i přesto, že byl loni za podobné skutky už odsouzen k podmíněnému trestu. „Pokud bude nyní jeho vina prokázána soudem, mohl by s ohledem na výši způsobené škody skončit až na pět let za mřížemi,” dodala mluvčí.