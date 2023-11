„Nechceme chodit do práce s tím, že se nám něco může stát,“ uvedl jeden z dozorců věznice ve Všehrdech. „Samozřejmě je to riziková práce, s tím jsme do toho šli. Na druhou stranu nám ale vedení musí zajistit nějakou bezpečnost, abychom věděli, že jsme jištění. Aby se nestalo, že jde dozorce někam, kde se může stát cokoli a nikdo na to dlouho nereaguje,“ doplnil.