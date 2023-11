Incident, který málem skončil smrtí dozorce, se odehrál v sobotu 18. listopadu ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku. Měli se ho pokusit zabít dva vězni. Policie už oba obvinila z pokusu o vraždu, jeden z nich je mladistvý. Napadený dozorce skončil s vážným zraněním v nemocnici.

K napadaní dozorce mělo dojít ve věznici v nočních hodinách, útočníci byli hned zadrženi a nyní jsou již také obviněni. Jeden z agresorů má být mladistvý. „Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu," potvrdila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

„Napadený muž byl s vážným zraněním převezen do nemocnice," pokračovala. To potvrdili také záchranáři. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali ve věznici ve Všehrdech. Jednoho příslušníka Vězeňské služby jsme transportovali se středně vážným zraněním do chomutovské nemocnice," uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

„V případě prokázání viny před soudem jednomu z obviněných, kterému je již 18 let, hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let. Druhému z obviněných coby mladistvému hrozí trest poloviční," dodala policejní mluvčí.

Pro ČTK uvedla mluvčí Vězeňské služby ČR, že šlo o mimořádně závažnou událost. V místě, kde se incident stal, se měli podle informací ČTK nacházet tři odsouzení. Jeden z nich se ale do napadení nezapojil.

Podle CNN Prima News měli vězni dozorci sebrat i obušek a mlátit ho s ním. Následovat mělo údajně škrcení a kopání. Měli se pokusit muži sebrat klíče a uprchnout, to se jim ale nepodařilo.

