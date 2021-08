K poslední vraždě došlo v minulých dnech. Policisté našli mrtvou ženu v bytě v Zahradní ulici na stejnojmenném chomutovském sídlišti. Několik dnů neměla vycházet z bytu, což se sousedům zdálo podivné, a tak zalarmovali policii. „Oznámení o možném úmrtí starší ženy jsme přijali ve středu 25. srpna ráno. Podezření se bohužel potvrdilo. Případ si převzali krajští kriminalisté pro podezření ze spáchání násilného trestného činu, k objasnění příčiny smrti byla nařízena soudní pitva,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Později na základě předběžných výsledků pitvy potvrdil, že šlo o vraždu.

Paralelně se rozběhlo pátrání po 23letém spolubydlícím oběti, kterého policisté podezřívali jako možného pachatele. Zadrželi ho po dvou hodinách od nálezu mrtvého těla. „Vyšetřovatel ho o den později obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy a zaslal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ dodal Vítek. Soud dotyčného poslal do vazby v pátek dopoledne. Deníku to potvrdil mluvčí trestního oddělení chomutovského soudu Petr Vaněk.

Muž byl už v minulosti za podobné trestné činy několikrát ve vězení. Podle sousedů se mohlo jednat o narkomana. Vyplynulo to z reportáže CNN Prima News, která o případu informovala. Do bytu, ve kterém žil ve společném vztahu s dotyčnou ženou, za ním mělo chodit plno dalších lidí. „Hodně jim prý pomáhala, nějakého špinavého feťáka prý dokonce i oblékla,“ uvedli sousedé. „Byla taková, že každého litovala. Prý zdědila i hodně peněz. Ale oni z ní vše vytahali. Kolikrát jsme jí říkali, ať je k sobě nepouští. Kolikrát si stěžovala, že jí ukradli peníze, telefony. Ona nám na to jen řekla, že je nepoučitelná," dodal pro CNN Prima News jeden ze sousedů.

Lidé z okolí jejího bydliště hovoří o tom, že doplatila na dobrosrdečnost. Podivují se také nad 40letým věkovým rozdílem páru. Podle bývalého policejního psychologa Josef Kováříka žena doplatila na své chování ve smyslu přísloví „za dobrotu na žebrotu“. „Osamocená žena jako každý člověk touží po lidské společnosti. Hlediska jako věk, společné zájmy, rizikové faktory nepředstavují pro osamělé lidi důležité parametry. Takový člověk doufá, že i přes signály rizikového chování se v jeho přítomnosti ten druhý změní, respektive bude se chovat tzv. normálně, tedy nekonfliktně, že ho zbaví samoty,“ uvedl ústecký znalec v oboru policejní psychologie. Dodal, že osamělý člověk, který má k dispozici větší obnosy peněz, může lidem kolem sebe lépe pomoci, ale zároveň je vystaven vysokému riziku zneužití projevené dobré vůle.

Podle policejních statistik jde na Chomutovsku o druhou letošní vraždu. První řešili kriminalisté v Chomutově v květnu. Motivem měly být vzájemné neshody mezi dvěma muži. Došlo k šarvátce, po které jeden skončil v nemocnici, kde podlehl těžkým zraněním. Podle mluvčího policie Vítka i v tomto případě skončil agresor ve vazbě. Za napadení s následkem smrti mu hrozí až dvacet let vězení.

Místní si pamatují zejména loňský mord, kdy 8. března v ulici Školní pěšina na sídlišti v Chomutově zavraždil svoji manželku 58letý muž. A to po předchozí slovní hádce, která byla slyšet až ven z domu na chodník. Vzájemný spor manželského páru trval už delší dobu. Muž se nemohl smířit s tím, že od něj chce manželka odejít. Nefungující soužití vygradovalo až do afektu, při kterém dotyčný pětinásobným bodnutím kuchyňského nože svoji manželku usmrtil. Pak odjel do Německa, kde ho zadrželi policisté a do Česka vydali na základě mezinárodního zatykače. K usvědčení muže pomohla svědectví z okolí. V době vraždy byl s poškozenou v bytě pouze on. Hovořily proti němu i genetické stopy z místa činu. U soudu se k činu přiznal. Netrval ani na výslechu svědků i případných znalců. Senát ho za vraždu odsoudil k 9 rokům ve věznici s ostrahou.

V Ústeckém kraji se v roce 2020 stalo celkem 13 vražd, letos jich vyšetřovali kriminalisté od ledna do srpna 8: Děčín 2, Chomutov 2, Litoměřice 2, Louny 0, Most 0, Teplice 1, Ústí nad Labem 1.