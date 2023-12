K prvnímu výjezdu mordparty do regionu došlo 27. února. Mělo tam dojít k plánování vraždy, naštěstí se plány neuskutečnily. Měl je tehdy spřádat nezletilý. „Můžeme potvrdit, že se krajští kriminalisté zabývali zvlášť závažným zločinem vraždy ve stádiu přípravy,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

„S ohledem na skutečnost, že podezřelým byla osoba mladší 15 let, nebudeme v této věci poskytovat bližší informace,“ dodal policejní mluvčí.

Druhý případ se odehrál v sobotu 18. listopadu ve Všehrdech ve věznici v nočních hodinách. Dva mladí vězni, jeden u nich dokonce mladistvý, chtěli zřejmě utéct. Surově napadli dozorce, bili ho, ten vážně zraněný skončil v nemocnici. Kriminalisté oba agresory obvinili z pokusu o vraždu.

Pokus o vraždu ve Všehrdech: Brutální, zákeřné, říká člověk z okolí napadeného

„Nalákali ho dovnitř do cely, že se tam údajně něco stalo. Jak tam vstoupil, tak ho zákeřně napadli. A nebyl tam nikdo, kdo by mu pomohl. Napadli ho ošklivě, brutálně. Měl ošklivá zranění,“ popsal Deníku člověk z okolí napadeného. „Surově ho zmlátili, sebrali mu klíče, chtěli se dostat ven,“ pokračoval. Vězni prý neměli zbraně, utéct se jim nepovedlo.

Útok se odehrál v areálu, kde si tresty odpykávají také mladiství vězni. „V případě prokázání viny před soudem jednomu z obviněných, kterému je již 18 let, hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let. Druhému z obviněných, coby mladistvému, hrozí trest poloviční," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Letos již kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřovali patnáct vražd či pokusů o ně. „Všechny tyto případy se nám podařilo objasnit,“ uvedl policejní mluvčí.

Dozorce ze Všehrd po napadení kolegy: Chceme být jištění, ne se bát o život

Podle statistik měla letos mordparta nejvíce práce na Mostecku, vyšetřovala tam hned pět případů. Po dvou pak policie řešila na Chomutovsku, Teplicku a Ústecku.

Za posledních deset let evidují policejní statistiky v Ústeckém kraji 116 vražd či pokusů o ně.

Vloni řešili kriminalisté 14 případů, v roce 2021 to bylo 9. Rok předtím 13, v roce 2019 8 vražd či pokusů. Desítku pokořil region také v letech 2018 (11), 2017 (10) a 2016 (13). V roce 2015 je ve statistikách zapsáno v kolonce nejvážnějšího zločinu 7 případů. V roce 2014 to bylo 16 případů.

Zdroj: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová